Użytkownicy wieczyści już mogą z bonifikatą wykupić działki. Ale nie wszyscy

W maju ubiegłego roku miejscy radni podjęli uchwałę umożliwiającą użytkownikom wieczystym wykup swoich działek. Mieszkańcy zabiegali o to kilka miesięcy. Sprawa wywołała sporo emocji, bo w 2005 roku Sejm przyjął uchwałę o możliwości zamiany prawa użytkowania wieczystego na prawo własności. Wówczas stosowną uchwałę przyjęła też rada miasta w Białej Podlaskiej. Na jej mocy użytkownicy wieczyści mogli wykupić działki z 99-procentową bonifikatą. Ale do czasu. Bo uchwałą z 2011 roku wprowadzono pełną odpłatność przy wykupie gruntów użytkowanych wieczyście. Ostatecznie mieszkańcy dopięli swego i od stycznia mogą znowu liczyć na 99 -procentową bonifikatę.

– Kilkadziesiąt osób już się do nas zgłosiło. Mieszkańcy wiedzą, że procedura ruszyła od stycznia, przychodzą do wydziału geodezji – podkreśla prezydent Dariusz Stefaniuk.

Ale jest pewien problem. – Uchwała określa warunki i jednym z nich jest to że w danej nieruchomości nie może być prowadzona działalność gospodarcza. Wcześniej nie zwróciliśmy na to uwagi. A są tacy użytkownicy wieczyści, którzy mają na przykład w domu biuro i zarejestrowaną działalność. Według uchwały nie spełniają wszystkich warunków – przyznaje Stefaniuk.

Ale jak zapewnia, wydział geodezji pracuje nad rozwiązaniem tego problemu. – Bo chcielibyśmy również tym osobom umożliwić preferencyjny wykup. Szukamy rozwiązań prawnych. W ciągu miesiąca poznamy odpowiedź czy jest to w ogóle możliwe – zaznacza prezydent.

W mieście 742 działki są w użytkowaniu wieczystym. To w sumie 28 hektarów terenu. Co roku z opłat za użytkowanie wieczyste do budżetu miasta wpływało ok. 350 tys. zł.