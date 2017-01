W Łomazach może powstać kino

– To przedwojenny budynek starej szkoły, w którym obecnie mieszczą się m.in. biblioteka i GOK. Chcemy ocieplić obiekt, wymienić dach, a strych zaadaptować na salę kinową – mówi Jerzy Czyżewski, wójt gminy Łomazy.

Kino mogłoby pomieścić ok. 50 osób. – Jeszcze do lat 90-tych w Łomazach działało kino "Zielawa". Ale budynek z przyczyn technicznych został rozebrany. Starsi ludzie wspominają że w weekendy mogli tu oglądać nowości filmowe. Chcemy do tego powrócić. Aby nie trzeba było specjalnie jeździć do Białej Podlaskiej – tłumaczy Czyżewski.

Gmina liczy na dofinansowanie z RPO woj. lubelskiego. Projekt jest w trakcie oceny. – Jeżeli odpowiedź będzie pozytywna, to ruszamy z przetargiem, tak aby roboty budowlane rozpoczęły się jeszcze w tegoroczne wakacje – zaznacza wójt.

Inwestycja szacowana jest na 1,3 mln zł. 85 proc. tej sumy gmina chce pozyskać właśnie w ramach RPO. Gmina Łomazy to nie jedyna gmina w powiecie bialskim gdzie istniałoby kino. Od kilku lat Janów Podlaski ma kino Wenus.