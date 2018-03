W miejscu dawnego basenu powstanie akademik? Radni się zgodzili

Uczelnia do 2014 roku administrowała basenem "Biawena", który w 2012 roku w formie darowizny przekazało jej miasto. Ale pływalnię ze względu na zły stan techniczny trzeba było zamknąć. A basen stał się dla PSW magazynem. Ale w związku z "dynamicznym rozwojem uczelni" i "napływem studentów", szkoła zamierza na tej działce wybudować kolejny akademik. Do tego potrzebna jest jednak zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Niektórzy radni mieli jednak wątpliwości.

– Darowizna została przekazana z przeznaczeniem na basen, teraz PSW chce wybudować tam coś innego. Tak nie powinno być z darowiznami – uważa Mariusz Gromadzki, radny z AS – Nasze Miasto Wspólne Dobro. – Jestem zwolennikiem wspierania PSW, tak samo jak innych uczelni czy szpitala, bo to dobra miejskie, ale uważam że nie za wszelką cenę. Obdarowani powinni wywiązywać się z umów – zaznacza Gromadzki.

Przypomnijmy, że PSW planuje budowę nowej pływalni, ale odkrytej, która miałaby służyć nie tylko studentom, ale również i mieszkańcom. – Jest pewna różnica pomiędzy basenem krytym a odkrytym. Uczelnia mogłaby dogadać się z miastem, coś za coś – dodaje radny Gromadzki.

Prezydent Dariusz Stefaniuk przekonuje, że uczelnię należy wspierać. – Aby mogła się rozwijać. To jeden z większych zakładów pracy w mieście. Uczelnia po raz kolejny wykupiła bilety MZK dla swoich studentów za kilkaset tysięcy złotych – podkreśla. – Nawet gdybyśmy chcieli odzyskać tę działkę, to nie wybudujemy tam na przykład bloków – zauważa Stefaniuk.

– Utrzymanie tego basenu kosztowało wcześniej miasto 700 tys. zł rocznie. Przekazaliśmy go szkole i to szkoła go utrzymywała, przez 2 lata basen funkcjonował. PSW poniosła określone środki – zwraca uwagę radny Adam Wilczewski z PO.

– PSW należy do czołówki takich uczelni w Polsce, powinniśmy być z tego dumni. Tyle studentów PSW również z zagranicy zostawia tu pieniądze. Pozwólmy rektorowi rozwijać uczelnię – dodaje radny Waldemar Godlewski z SLD.

Ostatecznie za zmianą planu zagospodarowania przestrzennego opowiedziało się 16 radnych, a 5 wstrzymało się od głosu.

Jowita Grochowiec, dyrektor gabinetu rektora PSW nie chciała nam na razie udzielić szczegółowych informacji na temat budowy akademika. Jak dotąd, uczelnia ma jeden dom studenta ze 186 pokojami oddany do użytku w 2012 roku.