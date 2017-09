W podejrzanym garażu stał mercedes. Do kogo należał?

Samochód został skradziony, teraz wrócił do właściciela.

W połowie sierpnia policjanci z Białej Podlaskiej ustalili miejsce ukrycia skradzionego samochodu dodge challenger, wartego 70 tys. złotych. W garażu wynajętym przez sprawcę na terenie Białej Podlaskiej, policjanci ujawnili wówczas drugi samochód. Był to osobowy mercedes benz 124. Auto nie posiadało tablic rejestracyjnych, jak też znaków umożliwiających jego identyfikację. Policjanci podejrzewali, że samochód również został skradziony.

Funkcjonariusze ustalili, że auto należy do mieszkańca gm. Biała Podlaska. Mężczyzna zakupiony samochód pozostawił na przechowanie w budynku gospodarczym znajomego. Od tamtego czasu nie sprawdzał co dzieje się z autem, dlatego przez długi czas po zdarzeniu nie wiedział nawet, że doszło do kradzieży.

Teraz mercedes wrócił już do właściciela.

O kradzież podejrzewany jest 44-letni mieszkaniec Białej Podlaskiej. Policjanci ustalają wszystkie okoliczności sprawy.

