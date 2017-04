"Ważna jest mobilność, czyli elastyczność na rynku pracy". Jest porozumienie

Główny cel to promowanie kształcenia zawodowego i sytuacji na rynku pracy wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

– W szkołach jest za mało poradnictwa zawodowego. A my chcemy położyć m.in. nacisk na promocję kształcenia zawodowego, bo na rynku pracy brakuje osób z konkretnym zawodem – mówi Anna Szymala, kierownik filii WUP w Białej Podlaskiej.

Porozumienie podpisały m.in. szkoły ponadgimnaznalne, uczelnie wyższe czy organizacje pozarządowe z dwóch powiatów: bialskiego oraz radzyńskiego. To pierwsze takie partnerstwo na tym terenie.

– Bezrobocie dzisiaj w Polsce wynosi 8,5 proc. ale rynek pracy wciąż jest nieprzewidywalny. Warto śledzić jakie zawody są nadwyżkowe, a jakie deficytowe – dodaje Szymala.

Wojewódzki Urząd Pracy chce aby te informacje na bieżąco docierały do uczniów. – Zdarza się, że poszukując pracowników, pracodawca nie znajduje go na naszym rynku, więc szuka go za wschodnią granicą, głównie na Ukrainie, to coraz bardziej widoczne, zwłaszcza w branży rolniczej, ogrodniczej czy budowlanej – zauważa z kolei Kazimierz Stocki, wicedyrektor WUP w Lublinie.

– Dlatego tak ważna jest mobilność, czyli elastyczność na rynku pracy. Wiemy natomiast że rynek przyjmie każdego zawodowo wykwalifikowanego absolwenta – zaznacza Stocki.

Potwierdza to Ireneusz Długołęcki, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Białej Podlaskiej, który przyłączył się do porozumienia.

– Staramy się robić wszystko, aby nasz uczeń był przygotowany na wejście na rynek pracy. Po pierwsze, nasi uczniowie często zdobywają podwójny zawód, bo stworzyliśmy dodatkowe kursy kwalifikacyjne – tłumaczy dyrektor szkoły. – Na rynku pracy jest duża potrzeba nowych pracowników po technikum, dobrze przygotowanych w zawodzie. Wiele firm zabiega aby reklamować się w naszej szkole, bezpośrednio wśród uczniów – podkreśla Długołęcki.