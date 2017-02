Wcześniej parkować mógł każdy. Teraz jest szlaban i będą opłaty

Chodzi o ok. 10-arową działkę, która należy do miejskiej spółki i do tej pory służyła Wspólnocie Mieszkaniowej 74A za parking. Dosyć prowizoryczny, bo nieutwardzony i nieogrodzony.

– Mieszkańcy wspólnoty skarżyli się, że ZGL szlabanem zagrodził miejsce gdzie przy bloku parkowali swoje samochody. Czy w związku z tym ZGL zamierza doprowadzić plac do lepszego stanu i czy będzie pobierał opłaty za parkowanie od mieszkańców wspólnoty? – dopytuje radny Marcin Izdebski (PO).

Okazuje się że Zakład Gospodarki Lokalowej ma już konkretne plany wobec działki.

– Mniej więcej od roku dyskutujemy ze wspólnotą mieszkaniową na temat tego gruntu. Proponowaliśmy wspólnocie dzierżawę. Bo my utrzymujemy tam zieleń i sprzątamy. Należy nam się choćby rekompensata kosztów za utrzymanie terenu. Ale wspólnota nie była zainteresowana wydzierżawieniem – mówi Bernadeta Puczka, prezes ZGL.

W związku z tym ZGL postawił szlaban i zdecydował o komercyjnym wykorzystaniu działki. – W tym roku zamierzamy wyremontować ten parking. Zapotrzebowanie na miejsca parkingowe jest duże. Dlatego uważam, że prawo do korzystania z tego terenu mają nie tylko mieszkańcy tej wspólnoty, ale również innych bloków. Pierwszeństwo będą mieli ci, którzy wynajmą od nas miejsca parkingowe – tłumaczy Puczka.

I dodaje: – Nasze wspólnoty mieszkaniowe wynajmują miejsca parkingowe również w innych częściach miasta. To nie jest nic nadzwyczajnego. Musimy zadbać o rachunek ekonomiczny ZGL.