Więcej punktów dla Wspólnego Świata

Miasto włączy projekt budowy Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem do programu rewitalizacji. Ma to zwiększyć szanse bialskiego stowarzyszenia Wspólny Świat na unijne dofinansowania.

Mowa o pierwszym w Polsce kompleksowym centrum pomocy za ok. 20 mln zł. - Mamy coraz więcej dzieci z autyzmem. Trzeba podjąć działania aby pomóc tej grupie, do tej pory wykluczonej ze społeczeństwa - mówi Anna Chwałek prezes stowarzyszenia, które otacza opieką ok. 200 osób z autyzmem. - Wszyscy mamy z tyłu głowy ośrodek który ma powstać. Wielokrotnie mówiłem, że będziemy się starać pomóc stowarzyszeniu. Dlatego włączamy jego budowę do programu rewitalizacji miasta - podkreśla prezydent Dariusz Stefaniuk. Korzyści?- Dla stowarzyszenia oznacza to 8 dodatkowych punktów przy staraniu o unijne dofinansowanie na inwestycję -zauważa Stefaniuk.

Obecnie Wspólny Świat pomaga dzieciom i młodzieży z autyzmem w ramach ośrodka terapii, przedszkola, szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Planowane Centrum zakłada wsparcie dorosłych osób z autyzmem m.in. w ramach szkoły przysposabiającej do pracy.

- Inwestycję będziemy realizować etapami. Mamy już pozwolenie na budowę pierwszej części dla dorosłych z autyzmem. Szacujemy że pierwszy budynek będzie kosztował ok. 7 mln zł. Chcemy połączyć kilka źródeł finansowania. Za chwilę składamy dokumentację. Rozstrzygnięć konkursu spodziewamy się w przyszłym roku - zaznacza Chwałek, która sama jest mamą chłopca z autyzmem.

- Projekty kolejnych budynków doprecyzowujemy jeszcze z architektem- dodaje pani prezes. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, budowa pierwszego etapu ruszy w trzecim kwartale przyszłego roku. Stowarzyszenie bierze też pod uwagę projekty transgraniczne. - Współpracujemy z Francją i Białorusią. Konkursy na projekty transgraniczne mają być ogłoszone w grudniu. Z tego też będziemy chcieli skorzystać - zapowiada założycielka Wspólnego Świata. Za rok stowarzyszenie będzie obchodzić swoje 10-lecie. - Planujemy wiele inicjatyw, myślimy m.in. o konferencji. Chcemy promować wiedzę o autyzmie. Mamy nadzieję, że wspólnie z urzędem miasta - zaznacza Anna Chwałek.

Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem ma powstać na działce po byłym Zajeździe u Radziwiłła. W 2013 roku radni miejscy zgodzili się, aby za 1 proc. wartości sprzedać tę nieruchomość stowarzyszeniu. W poprzednich latach miasto umarzało stowarzyszeniu podatek od tej nieruchomości. Ale to się zmieniło w tym roku. Wspólny Świat musiał zapłacić 16 tys. zł podatku za 2015 rok. Decyzję władz miasta podtrzymało Samorządowe Kolegium Odwoławcze.