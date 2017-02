Witaminowa paka dla bezdomniaka: Pomóż psom z Białej Podlaskiej

Yami, który w schronisku mieszka od bardzo dawna, praktycznie nie zna innego życia. Choć jest wspaniałym i spragnionym pieszczot i czułości psiakiem. Pepper, który ma osiem lat a w schronisku znalazł azyl wiosną 2014 roku, Lorena, która mimo swojej urody i wspaniałego charakteru nie ma szczęścia i czeka na właściciela. Balbinka i wiele innych podopiecznych schroniska w mieście czeka na ważną zimą pomoc.

Zwierzęta często trafiają do schronisk słabe, schorowane i „zabiedzone”, potrzebują natychmiastowej opieki weterynaryjnej, a następnie odpowiedniej diety wzbogaconej suplementami i witaminami. Psy i koty, które są porzucane, często mają za sobą traumatyczne doświadczenia takie jak kilkudniowe przywiązanie do drzewa lub tygodnie tułaczki i zwykle są w bardzo złej kondycji. Do tego stres, który przeżywają, jest ogromny. Wszystko to sprawia, że chorują i niełatwo jest im wrócić do dobrej formy bez odpowiedniego „wspomagania” – mówi Michalina Zabłocka z Fundacji NaszeZoo.pl. – Tymczasem w wielu schroniskach brakuje preparatów pomagających ich podopiecznym w nabraniu sił, wzmocnieniu odporności, środków ratujących ich zdrowie, a czasem nawet życie. Dlatego zdecydowaliśmy o uruchomieniu na prowadzonej przez naszą Fundację platformie www.dlaSchroniska.pl specjalnej zbiórki „Witaminowa paka dla bezdomniaka” – dodaje.

Każdy, kto chce się w tę akcję włączyć, może to zrobić już kilkoma kliknięciami. Wystarczy wejść na stronę www.dlaSchroniska.pl, wskazać psa lub kota reprezentującego jedną z kilkudziesięciu placówek uczestniczących w tej inicjatywie, a następnie z przypisanej jej listy produktów wybrać te, które chce się sprezentować.

– Takie zestawienie przygotowujemy my – opiekunowie, ponieważ najlepiej znamy naszych podopiecznych. Uwzględniamy więc w nim konkretne witaminy i suplementy diety, których potrzebują poszczególne psy i koty, juniorzy i seniorzy. Starszej suczce, która gorzej radzi sobie z rekonwalescencją, pomogą witaminy na stawy oraz sierść, a schorowanemu „dachowcowi” specjalne preparaty regulujące pracę żołądka i jelit, tak zwane antykłaczki – mówi Paulina Zarębska ze Schroniska dla Zwierząt „Azyl” z Białej Podlaskiej. Cały proces przypomina zakupy internetowe – do wirtualnego koszyka dodajemy wybrane artykuły dla jednego lub większej liczby czworonogów i przechodzimy do płatności, a dostawą bezpośrednio do schronisk zajmują się już organizatorzy projektu.

Angażując się w akcję „Witaminowa paka dla bezdomniaka” nie tylko pomagamy poprawić zdrowie i samopoczucie czworonogów, ale też zwiększamy ich szanse na znalezienie nowych opiekunów. – Wiele osób o wielkich sercach decyduje się na adopcję, a dobry stan fizyczny oraz lepszy wygląd, energia czy lśniąca sierść, które nasi podopieczni zyskują dzięki odpowiedniej suplementacji, są dla nich dodatkową zachętą – komentuje Paulina Zarębska.

Akcja „Witaminowa paka dla bezdomniaka” potrwa do końca lutego.