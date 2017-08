Wjechał audi w rowerzystę i uciekł. W ogóle nie miał prawa siadać za kierownicą

Do zdarzenia doszło w piątek około godz. 6 rano w miejscowości Piszczac. Na skrzyżowaniu ul. 3-Maja, Terespolskiej i Wąskiej kierowca samochodu osobowego potrącił rowerzystę, który jadąc drogą z pierwszeństwem skręcał w lewo.

Kierowca auta nie udzielił pomocy poszkodowanemu tylko odjechał. Za sprawcą pojechał jeden ze świadków, jednak po chwili zniknął mu z pola widzenia.

Policjanci ustalili, że sprawca kierował samochodem audi. Świadkowie zapamiętali również kolor pojazdu. Dzięki przekazanym informacjom, policjanci szybko ustalili dane mężczyzny, który mógł uczestniczyć w zdarzeniu.

– Funkcjonariusze potwierdzili personalia sprawcy. Okazało się, że jest to 50-letni mieszkaniec gm. Piszczac. W rozmowie z policjantami przyznał się do winy. Sprawdzono również stan trzeźwości 50-latka. Był trzeźwy. Posiada za to aktywny zakaz prowadzenia pojazdów do 2020 roku – informuje st. asp. Barbara Salczyńska - Pyrchla, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Białej Podlaskiej.

Teraz mężczyzna odpowie przed sądem.

Rowerzysta, 55-letni mieszkaniec Piszczaca trafił do szpitala. Na szczęście obrażenia nie okazały się groźne.