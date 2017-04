Wspólny Świat potrzebuje wsparcia. Czy wizyta wiceministra pomoże?

Wspólny Świat dąży do budowy kompleksowego Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem. Krzysztof Michałkiewicz pełnomocnik rządu ds. niepełnosprawnych obiecuje że postara się pomóc bialskiemu stowarzyszeniu.

Wspólny Świat chce zbudować w Białej Podlaskiej Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem. Krzysztof Michałkiewicz, pełnomocnik rządu ds. niepełnosprawnych, obiecuje pomoc stowarzyszeniu.

Istniejący do 10 lat Wspólny Świat to ośrodek terapii i diagnostyki, przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum i 200 podopiecznych. Wszystko mieści się w dwóch punktach, przy ul. Pokoju i ul. Warszawskiej.

– Dzieci przybywa, a my mamy ograniczone możliwości lokalowe – przyznaje Anna Chwałek prezes stowarzyszenia Wspólny Świat. Dlatego w planach jest budowa kompleksowego Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem. - W tym momencie kończymy projekt budowlany trzeciego i czwartego budynku. Aplikujemy o środki w różnych konkursach. W międzyczasie podejmujemy inicjatywy, aby zebrać fundusze na wkład własny do tych projektów – tłumaczy Chwałek.

A inwestycja szacowana jest na ok. 20 mln zł. Pierwszy etap budowy to 7 mln zł. – Najbardziej pilne potrzeby dotyczą osób dorosłych z autyzmem, które wychodzą z systemu oświaty. Sytuacja jest dramatyczna – nie ukrywa prezes. – Dlatego intensywnie pracujemy nad przyszłością naszych podopiecznych, bo dzieci dorastają i trafiają w pustkę, są zapomniane – dodaje. I właśnie Centrum ma otoczyć opieką również dorosłych z autyzmem. – Mamy pomysły, ale potrzebujemy pieniędzy na inwestycję – podkreśla Chwałek. Poza tym, w jej ocenie potrzebne są rozwiązania systemowe właśnie dla dorosłych. – Liczę, że wizyta wiceministra uzmysłowi rządowi wagę tego problemu.

– Szkoda, że warunki w ośrodku są takie jakie są, będziemy się starać aby uległy poprawie – odpowiada Krzysztof Michałkiewicz, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, a także pełnomocnik rządu ds. niepełnosprawnych. Jego wizyta we Wspólnym Świecie miała związek z inauguracją Światowego Miesiąca Wiedzy na Temat Autyzmu. Bezpośrednich środków na budowę centrum ministerstwo jednak nie może przekazać. – Jeżeli chodzi o inwestycję, to m.in. PFRON przekazuje środki do marszałków województw. I liczę że marszałek województwa zauważy Wspólny Świat – stwierdza na koniec wiceminister.