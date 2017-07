Wspólny Świat z odznaką honorową Primus in Agendo. Wyróżnienie bialskiemu stowarzyszeniu przyznała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Ustanowione w 2015 roku odznaczenie Primus in Agendo („Pierwszy w działaniu”) przyznawane jest osobom, organizacjom oraz instytucjom, za szczególne działania lub zasługi na rzecz rynku pracy, polityki społecznej albo rodziny.

- Jesteście sprawcami działań, służących ideom polityki społecznej. Głęboko doceniam zaangażowanie, profesjonalizm i twórcze podejście wszystkich. Staracie się być wszędzie tam, gdzie jesteście potrzebni – mówiła kilka dni temu podczas uroczystości minister Elżbieta Rafalska. Stowarzyszenie Wspólny Świat otrzymało to odznaczenie na wniosek prezydenta Białej Podlaskiej. W tym roku ministerstwo przyznało w sumie 51 takich odznak.

Wspólny Świat to ośrodek terapii i diagnostyki, przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum. W sumie to 200 podopiecznych z autyzmem. W planach jest budowa pierwszego takiego w Polsce Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem. Pierwszy etap oszacowano na ok. 7 mln zł.