Wydział GITD powstanie w Białej Podlaskiej. Praca dla 20 osób

Główny Inspektorat Transportu Drogowego we wrześniu otworzy swój wydział w Białej Podlaskiej. Na początek, pracę znajdzie tu 20 osób.

Chodzi o wydział Biura Elektronicznego Poboru Opłat GITD, którym w Warszawie kieruje pochodzący z Międzyrzeca Podlaskiego Cezary Jurkowski. W 2010 roku został odwołany przez ówczesną wojewodę lubelską Genowefę Tokarską ze stanowiska wojewódzkiego inspektora transportu drogowego. A w 2014 roku z poparciem PiS ubiegał się, ale bezskutecznie o fotel burmistrza Międzyrzeca Podlaskiego. A dzisiaj koordynuje powstanie wydziału GITD w Białej Podlaskiej.

- W roku bieżącym zatrudnienie znajdzie około 20 osób oraz najprawdopodobniej dwukrotnie tyle w perspektywie kilku najbliższych lat. Istotne jest również to, iż pracę będą mogły znaleźć także osoby niepełnosprawne, którym znacznie trudniej znaleźć zatrudnienie- podkreśla Jurkowski. Wydział znajdzie się w budynku należącym do Zakładu Gospodarki Lokalowej przy ulicy Brzeskiej 41. Obecnie, dużą część obiektu wynajmuje od miasta starostwo powiatowe.

Wkrótce ma ruszyć nabór pracowników ze średnim i wyższym wykształceniem. Proces rekrutacji wesprze Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej. - Do zadań pracowników będzie należało m.in. prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących naruszenia obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej, przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych, postanowień, wezwań, wniosków o ukaranie, zawiadomień i innych pism procesowych. A także prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia ujawnione w związku z prowadzeniem kontroli- precyzuje Cezary Jurkowski.

Utworzenie wydziału w Białej Podlaskiej ma wpisywać się w rządowy program aktywizacji Polski wschodniej. - To wyrównanie szans wszystkich mieszkańców Polski w dostępie do usług publicznych i rynku pracy. O ile bowiem stopa bezrobocia w skali kraju wynosi 7,7 proc., to w Białej Podlaskiej aż 12,6 proc, w stolicy zaś – jedynie 2,2 proc. - wskazuje dyrektor Biura Elektronicznego Poboru Opłat GITD. - Poza tym koszt utworzenia stanowiska pracy w Białej Podlaskiej jest zdecydowanie niższy niż w Warszawie- dodaje Jurkowski.

Przypomnijmy że prezydenci Białej Podlaskiej spotkali się w czerwcu w tej sprawie z Alvinem Gajadhurem, głównym inspektorem transportu drogowego. Wtedy prezydent Dariusz Stefaniuk nie chciał zdradzać szczegółów. Dzisiaj władze miasta chwalą się że "to efekt zabiegów prezydenta Dariusza Stefaniuka oraz senatora Grzegorza Biereckiego". - To kolejny efekt dobrej współpracy miasta z rządem oraz instytucjami centralnymi- podkreśla prezydent Białej Podlaskiej.

Zrekrutowane osoby będą przeszkolone i wdrożone do pracy przez warszawskich specjalistów GITD. Placówka zacznie działać we wrześniu.