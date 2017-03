Biała Podlaska: Wykup działek na własność już bez ograniczeń

Miasto idzie na rękę użytkownikom wieczystym, którzy chcą wykupić swoje działki na własność z 99-procentową bonifikatą.

W maju ubiegłego roku radni przyjęli stosowną uchwałę w tej sprawie i na początku roku ruszyły wykupy. Pojawił się jednak pewien problem z zapisem w uchwale. – Uchwała określa warunki i jednym z nich jest to, że w danej nieruchomości nie może być prowadzona działalność gospodarcza. Wcześniej nie zwróciliśmy na to uwagi. A są tacy użytkownicy wieczyści, którzy mają na przykład w domu biuro i zarejestrowaną działalność – tłumaczył prezydent Dariusz Stefaniuk.

„W takich sytuacjach wieczyści użytkownicy, chcąc jednak skorzystać z bonifikaty, zapowiadali wyrejestrowanie działalności gospodarczej i przeniesienie jej gdzie indziej, co byłoby szkodliwe z punktu widzenia interesów gminy miejskiej” – czytamy w prezydenckim uzasadnieniu potrzeby zmian.

Radni podzielili stanowisko prezydenta i wykreślili ograniczenia na ostatniej sesji. W mieście w użytkowaniu wieczystym są 742 działki. To w sumie 28 hektarów terenu. Co roku z opłat za użytkowanie wieczyste do budżetu miasta wpływało ok. 350 tys. zł.