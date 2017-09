Wymiana prezesa PSSE. Co z bialską podstrefą?

– Z panią Jankowską dobrze nam się współpracowało, zdążyliśmy sie poznać, razem tworzyliśmy projekt podstrefy w naszym mieście. Nie jesteśmy w stanie odczytać tych zmian – przyznaje prezydent Dariusz Stefaniuk. – Mam nadzieję, że nowe kierownictwo strefy które ma być wyłonione w konkursie, również będzie wspierać nasze miasto w poszukiwaniu inwestorów – dodaje Stefaniuk.

Aleksandra Jankowska była prezesem strefy od lutego 2016 roku. Rada nadzorcza PSSE nie podała powodów odwołania, ogłosiła jedynie konkurs na to stanowisko.

Na razie na 94-hektarowym terenie podstrefy nie ma jeszcze żadnego inwestora. Natomiast była prezes Jankowska powtarzała, że wykorzystując potencjał nowego Jedwabnego Szlaku, w Białej Podlaskiej powinno powstać centrum logistyczne.

– Cieszę się, że przy okazji konferencji ministra Andrzeja Adamczyka padły słowa o przedłużeniu autostrady A2 do Białej Podlaskiej, do centrum logistycznego. To znaczy, że ta inwestycja jest w głowach ministrów jako coś co możemy wdrożyć – podkreśla prezydent.

We wrześniu okaże się czy dojdzie do pierwszej sprzedaży działki w podstrefie. – Pokazujemy nasz grunt inwestorom z jak najlepszej strony. Przygotowujemy się do budowy drogi wewnętrznej i uzbrojenia terenu – zaznacza Stefaniuk.