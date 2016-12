Wypadek lincolna, oszustwo na stronie przypominającej allegro

09 grudnia 2016r., ŁYNIEW

W nocy 09 grudnia 2016r., w miejscowości Łyniew, doszło do pożaru drewnianego budynku mieszkalnego, w wyniku którego częściowemu spaleniu uległa drewniana przybudówka budynku oraz jego szczytowa część mieszkalna. Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną pożaru mogło być zwarcie instalacji elektrycznej. Pokrzywdzony z gminy Wisznice oszacował poniesione straty na kwotę 20 tys. zł.

09 grudnia 2016r., BIAŁA PODLASKA, ul. WARSZAWSKA

Nieznany sprawca, na parkingu pasażu handlowego, wykorzystując fakt pozostawienia otwartego samochodu marki MAN, ukradł z niego plecak z portfelem, w którym znajdowały się pieniądze w kwocie 100zł, telefon komórkowy marki SAMSUNG SOLID, nawigacja samochodowa marki TOM TOM, karta bankomatowa i dokumenty. Pokrzywdzony z Łukowa oszacował poniesione straty na kwotę 700zł.

09 grudnia 2016r., BIAŁA PODLASKA, ul. LITERACKA

Nieustalony sprawca z niezamkniętego samochodu marki RENAULT ukradł portfel, w którym znajdowały się pieniądze w kwocie 80zł i dokumenty. Pokrzywdzony z miejscowości Wodynie poniósł straty w wysokości 110zł.

25 listopada 2016r., MIĘDZYRZEC PODLASKI, ul. BEREZOWSKA

W piątek pokrzywdzony z Międzyrzeca Podlaskiego powiadomił tamtejszy komisariat, że oszukano go na portalu internetowym OLX.pl i stronie internetowej łudząco przypominającej portal aukcyjny Allegro.pl. Zgłaszający kupił za pośrednictwem tych portali oklejarkę marki FESTOOL, za którą zapłacił 5.300zł. Pomimo to nie otrzymał zakupionego urządzenia.

09 grudnia 2016r., BIAŁA PODLASKA, ul. ALEJA SOLIDARNOŚCI

55-latek z Rokitna, kierując samochodem osobowym marki LINCOLN NAVIGATOR, na skrzyżowaniu nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu samochodowi osobowemu VW PASSAT, którym kierował mieszkaniec Białej Podlaskiej. W wyniku zderzenia pojazdów samochód LINCOLN uderzył w stojący na skrzyżowaniu samochód ciężarowy marki MAN typu TIR, którego kierowcą był mieszkaniec Kołacinka. Pasażerka VW Passata z Piszczaca doznała urazu mostka i zębów. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.

09 grudnia 2016r., BIAŁA PODLASKA

Funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, na podstawie materiałów własnych, ustalili sprawcę oszustwa na portalu internetowym vinted.pl, w wyniku którego pokrzywdzona z Białej Podlaskiej straciła 130zł przy zakupie obuwia sportowego marki ADIDAS. Sprawcą okazała się być 19-latka z Radomska. Kobiecie przedstawiono zarzut oszustwa, do popełnienia którego przyznała się i skorzystała z możliwości dobrowolnego poddania się karze uzgodnionej z prokuratorem.

09 grudnia 2016r., BIAŁA PODLASKA, ul. TEREBELSKA

Nieznany sprawca wyłamał zamek w drzwiach wejściowych prowadzących na zaplecze jednego z bialskich sklepów spożywczo – przemysłowych. Tam wyłamał trzy kolejne zamki w drzwiach i dostał się na salę sprzedaży. Ukradł z niej papierosy różnych marek o wartości 6000 zł i wódkę ŻUBRÓWKA o wartości 1.500zł. Łączne straty zostały oszacowane na kwotę 8500 zł.

09 grudnia 2016r., BIAŁA PODLASKA, ul. OKOPOWA

Nieustalony sprawca usiłował włamać się do sklepu spożywczo-przemysłowego. Złodziej wyłamał dwa zamki w drzwiach prowadzących do sklepu, lecz nie udało mu się pokonać metalowej kraty zabezpieczającej wejście do wnętrza sklepu.

10 listopada 2016r., BOKINKA KRÓLEWSKA

W sobotę wisznicki komisariat został powiadomiony przez mieszkańca gminy Piszczac, że nieznany mu sprawca z jego działki leśnej ukradł dwie kamery leśne „fotopułapki” marki WILDKAMERA i ACORN o łącznej wartości 1.500zł.

11 grudnia 2016r., BIAŁA PODLASKA, ul. OKOPOWA

Dwaj mieszkańcy Białej Podlaskiej w wieku 22 lata i 21 lat, będąc w stanie nietrzeźwości, w wynajmowanym mieszkaniu pobili pokrzywdzonego z Białej Podlaskiej. Sprawcy kopali mężczyznę po całym ciele oraz bili go pięściami po twarzy, w wyniku czego doznał on ogólnych potłuczeń. W trakcie zdarzenia młodszy ze sprawców wyłamał zamki w drzwiach wejściowych prowadzących do mieszkania, powodując tym samym powstanie strat w wysokości około 2.000zł. Sprawcy zdarzenia zostali zatrzymani w bezpośrednim pościgu przez policjantów bialskiej patrolówki i osadzeni w policyjnym areszcie. Oczekują na wykonanie czynności procesowych.

10 grudnia 2016r., KRZEWICA

Nieznani sprawcy wyłamali zamek w drzwiach wejściowych prowadzących do sklepu spożywczego i dostali się do jego wnętrza. Włamywacze ukradli kilka paczek papierosów i butelek wódki oraz zdrapki loterii LOTTO. Pokrzywdzony z Międzyrzeca Podlaskiego oszacował poniesione straty na kwotę 6.500zł.

11 grudnia 2016r., SAPIEHÓW

61-latek z gminy Sosnówka, kierując samochodem osobowym marki VW PASSAT prawdopodobnie nie zachował należytej ostrożności, w wyniku czego na prostym odcinku drogi krajowej K-63 stracił panowanie nad pojazdem i zjechał na pobocze, a następnie do przydrożnego rowu, gdzie samochód dachował. W wyniku odniesionych obrażeń kierujący zmarł na miejscu. Okoliczności wypadku wyjaśniają policjanci Komisariatu Policji w Wisznicach pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Parczewie.

Magazyn narkotykowy ukryty na posesji ogrodzonej dwumetrowym wałem zlikwidowany przez Centralne Biuro Śledcze Policji i funkcjonariuszy KMP w Białej Podlaskiej

Blisko 42 kilogramy marihuany i prawie 2 kilogramy haszyszu zabezpieczyli policjanci CBŚP z Białegostoku we współpracy z policjantami z KMP w Białej Podlaskiej na ukrytej posesji w Dąbrowicy Dużej. Funkcjonariusze zatrzymali dwóch braci, którzy zajmowali się uprawą narkotyków. To pierwsza w Polsce profesjonalna uprawa haszyszu. Tutaj więcej o sprawie, zdjęcia i film.