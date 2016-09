Wyprawka dla Kresowiaka. Przynieś przybory szkolne

Chodzi o zbiórkę przyborów szkolnych: kredek, zeszytów, piórników, bloków, książek edukacyjnych, czyli rzeczy niezbędnych w pierwszych latach nauki. Trafią one do Polaków na Kresach. W ubiegłym roku udało się zebrać ponad 80 ton darów. W Białej Podlaskiej zbiórkę przeprowadza koło Młodzieży Wszechpolskiej. Przybory szkolne będzie można przekazać w środę i czwartek przed kościołem NNMP przy ul. Brzeskiej, w godz. 18:30-20:00. - Dary można składać do soboty, wcześniej należy uzgodnić to z naszymi koordynatorami. Zachęcamy do udziału w akcji i wsparcia naszych najmłodszych rodaków, pozostających za wschodnią granicą - podkreśla Ewa Żuk prezes bialskiego koła Młodzieży Wszechpolskiej.