Zbierają pieniądze na pomniki. Powstanie ławeczka z Józefem Piłsudskim

Ławeczka z Józefem Piłsudskim może stanąć w Międzyrzecu Podlaskim. Z kolei w Kodniu szykują się do odbudowy pomnika ustawionego w 10-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. W obu przypadkach potrzeba pieniędzy, pomysłodawcy organizują zbiórki.

Właśnie tak, dzięki składkom mieszkańców, zbudowano w Kodniu pomnik w 10. rocznicę polskiej niepodległości.

– Był obeliskiem z kamieni zwieńczonym orłem – mówi Jacek Malarski, główny inicjator odbudowy pomnika bezlitośnie potraktowanego przez historię. – W okresie okupacji hitlerowskiej Niemcy zrzucili orła. A po wojnie władze peerelowskie dokonały rozbiórki pomnika. Kamień został wykorzystany do budowy szaletu przy szkole.

Z dawnego obelisku zachowała się marmurowa tablica z napisem „Dziesięciolecie Niepodległości 11.XI.1928”. – Nowej formy jeszcze nie sprecyzowaliśmy, ale chcemy, aby nawiązywała do tej z przeszłości – podkreśla Malarski, któremu marzy się, by pomnik stanął w 100-lecie polskiej niepodległości. – Pragniemy, aby stanął na rynku w Kodniu, żeby stanowił centrum lokalnych uroczystości patriotycznych – wyjaśnia. Już wkrótce w Kodniu ruszyć ma sprzedaż cegiełek na odbudowę pomnika.

Ławeczka z postacią Józefa Piłsudskiego może za to stanąć w Międzyrzecu Podlaskim. Taki pomnik miałby się pojawić w listopadzie przyszłego roku obok kościoła św. Mikołaja. Szacowany koszt ławeczki to 100 tys. zł, a zbiórka pieniędzy już się zaczęła.

– Apelujemy do mieszkańców, instytucji i innych środowisk o współpracę i zaangażowanie się we wspólne obchody 100. rocznicy odzyskania Niepodległości oraz Krwawych Dni Międzyrzeca, których zwieńczeniem będzie wspólna inicjatywa „Ławeczka Marszałka” – mówi poseł PiS Marcin Duszek, który stanął na czele społecznego komitetu dążącego do wystawienia pomnika.

Zbiórka w Kodniu

Pieniądze na odbudowę pomnika zbiera Towarzystwo Przyjaciół Kodnia (Bank Spółdzielczy w Łomazach o/Kodeń 67 8037 0008 0390 0794 2000 0010 z dopiskiem „Pomnik”.

Zbiórka w Międzyrzecu

Datki na ławeczkę z marszałkiem Józefem Piłsudskim można wpłacać na konto 51 8039 0006 0000 0000 0199 0001, parafia Św. Mikołaja. ul. Łukowska 6, Międzyrzec Podlaski , z dopiskiem „Ławeczka Marszałka”.