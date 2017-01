Złodziej okradł samochód. Zdradziło go DNA

W marcu ubiegłego roku mężczyzna włamał się do fiata punto, wybił szyby i ukradł radioodtwarzacz.

– Policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej zabezpieczyli wtedy m. in. ślady biologiczne pochodzące od nieznanego wówczas włamywacza. Zostały one przesłane do Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji i zarejestrowane w policyjnej bazie danych DNA – mówi kom. Wojciech Lesiuk z bialskiej komendy.

Jednocześnie, w październiku ubiegłego roku komenda przyjęła zgłoszenie o rozboju, którego dokonali dwaj napastnicy na mieszkańcu Białej. – Intensywna praca policjantów pozwoliła na zatrzymanie tych dwóch mężczyzn. Pobrano od nich materiał biologiczny, który następnie przesłano do laboratorium – relacjonuje kom. Lesiuk.

Porównanie profili genetycznych sprawców rozboju z profilem włamywacza wskazało, że jeden z mężczyzn 26-latek z Białej Podlaskiej jest poszukiwanym włamywaczem. Mężczyzna już usłyszał zarzuty.

– W ten sposób żmudna i dokładna praca technika kryminalistyki na miejscu zdarzenia, wsparta nowoczesnym system do analizy profili genetycznych przyniosła wymierny efekt. A sprawcy po wielu miesiącach, a nawet latach nie mogą czuć się bezkarni – stwierdza kom. Wojciech Lesiuk.