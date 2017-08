Znalazłeś martwego dzika? Dostaniesz 200 zł. "Zobaczymy jak będzie z odzewem"

Afrykański Pomór Świń (ASF) stwierdzono już w trzech powiatach: bialskim, radzyńskim i włodawskim. Najwięcej, bo ponad 20 ognisk od czerwca odnotowano w gospodarstwach powiatu bialskiego. Zdaniem rolników głównym sprawcą rozprzestrzenienia się wirusa są dziki. Stąd akcja Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

– W pierwszej kolejności o znalezieniu padłego dzika trzeba powiadomić powiatowego lekarza weterynarii. Następnie z wystawionym przez lekarza zaświadczeniem udać się do właściwego urzędu gminy. Gminy będą przygotowywały listę osób, które znalazły dziki i lista ta będzie przesyłana do nas – mówi wicemarszałek Grzegorz Kapusta.

Inspekcja weterynaryjna martwe dziki skieruje do firm utylizacyjnych. – Pieniądze będą wypłacane do 14 dni od zgłoszenia – zapewnia wicemarszałek. – Są już efekty. Kilkakrotnie odbyło się przeszukiwanie pól i lasów. Teraz są żniwa, zbiera się grzyby. Wiele osób pojawia się w lasach i może potencjalnie takiego dzika namierzyć – tłumaczy Grzegorz Kapusta.

Urząd Marszałkowski przeznacza na ten cel 450 tys. zł. – Tak naprawdę to nie są nasze kompetencje, ale postanowiliśmy w ten sposób włączyć się w walkę z ASF. Zobaczymy, jak będzie z odzewem – dodaje wicemarszałek.

Do 14 sierpnia hodowcy trzody chlewnej muszą dostosować swoje gospodarstwa do programu bioasekuracji lub złożyć do powiatowego lekarza weterynarii oświadczenie o niespełnieniu wymogów. Wtedy mogą skorzystać z rekompensat z tytułu zaprzestania dalszej produkcji.

Gminy które podpisały porozumienie z urzędem marszałkowskim: Biała Podlaska ( gmina wiejska i gmina miejska), Dębowa Kłoda, Drelów, Hanna, Jabłoń, Janów Podlaski, Kąkolewnica, Kodeń, Komarówka Podlaska, Konstantynów, Leśna Podlaska, Łomazy, Łuków, Międzyrzec Podlaski( gmina wiejska i gmina miejska), Milanów, Parczew, Piszczac, Podedwórze, Rokitno, Rossosz, Siemień, Sławatycze, Sosnówka, Małaszewicze, Terespol, Trzebieszów, Tuczna, Ulan-Majorat, Wisznice, Włodawa, Wohyń, Wyryki oraz Zalesie.