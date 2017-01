16 tys. zł w bańce po mleku

Sprzęt użyty do włamania (fot. Policja)

16 tysięcy złotych w bańce po mleku padło łupem złodziei, którzy włamali się do domu w gm. Obsza. Nietypowy sejf należał do 62-latka.

W sobotę dyżurny biłgorajskiej komendy otrzymał zgłoszenie o kradzieży z włamaniem do domu. Mężczyźnie skradziono 16 tysięcy złotych.

Policjanci ustalili podejrzanych i samochód jakim się poruszali. Wszyscy czterej sprawcy w wieku 29, 20, 19 i 17 lat zostali zatrzymani. To mieszkańcy gminy Tarnogród.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń, mężczyźni wspólnie włamali się do domu 62-latka. Podzielili się skradzionymi pieniędzmi. Mężczyźni trafili do policyjnego aresztu. Odpowiedzą za swój czyn przed sądem. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.

Skradzione pieniądze udało się odzyskać.