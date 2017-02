Sześć osób w szpitalu po wypadku w Guzówce Kolonia

Sześć osób trafiło do szpitala w wyniku wypadku w miejscowości Guzówka Kolonia na drodze W-835 (gm. Turobin)

Do wypadku doszło w niedzielę po godz. 21. Według wstępnych ustaleń policjantów 25-letnia mieszkanka powiatu leżajskiego, kierująca citroenem, podczas wyprzedzania doprowadziła do zderzenia z busem marki vw crafter. Busem jechało do pracy siedem osób, natomiast citroenem podróżowały dwie osoby.

Pogotowie zabrało do szpitala sześć osób. Są poobijane, ale nic poważnego im się nie stało. Droga była zablokowana przez kilka godzin. W tej chwili nie ma już utrudnień. Kierujący byli trzeźwi.