Biłgoraj: Młode projektantki na olimpiadzie

Uczennice Technikum z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju: Kinga Nowikiewicz z klasy III TO oraz Gabriela Bochniak i Sylwia Mularczyk z klasy IV TO zakwalifikowały się do etapu centralnego IV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży.