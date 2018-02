Biłgoraj, Tomaszów Lubelski: Zagłosuj i zmień swoją okolicę

W Biłgoraju osoby zameldowane lub zamieszkujące w mieście, które ukończony 16 lat mogą do 15 marca wybierać z pięciu projektów. Miejskie pieniądze przeznaczone mogą być na zakup defibrylatorów (koszt to 119 tys. zł), zamontowanie na placu przy ul. Sosnowej sprzętu do ćwiczeń street-workout (25 tys. zł) lub budowę siłowni przy Zalewie Bojary (160 tys. zł).

Wśród pozytywnie zaopiniowanych przez miasto projektów znalazła się także budowa placu zabaw Sitarska (blisko 83 tys. zł) oraz wymiana oświetlenia na ul. Nadstawnej (200 tys. zł).

W ramach czwartej już edycji tomaszowskiego BO do 14 marca mieszkańcy, którzy ukończyli 16 lat mogą wybierać wśród 11 projektów. Na liście znalazły się: budowa placu zabaw dla dzieci oraz montaż urządzeń do ćwiczeń dla dorosłych na terenie Ogródków Działkowych „Przyszłość”, stworzenie wypożyczalni łyżworolek przy torze łyżwiarskim, wybudowanie siłowni zewnętrznej na terenie OSiR „Tomasovia”, remont parkingu przy ul. Króla Zygmunta 7, zagospodarowanie placu zabaw na Alei Południowej.

Wśród zaakceptowanych wstępnie przez miasto projektów znajdują się także imprezy: „Tomaszowiacy” – Niepodległej (organizacja imprez upamiętniających stulecie odzyskania niepodległości), Piosenka jest dobra na wszystko (realizacja koncertów piosenek z lat 60, 80 i 90 prowadzonych przez znanego z telewizji aktora lub aktorkę), Tomaszowskie Murale (wykonanie murali nawiązujących do historii miasta), Niepodległa ma 100 lat (zorganizowanie konferencji historycznej na temat odzyskania niepodległości) i Miasto Przyjazne Pszczołom i Innym owadom Pożytecznym (nasadzenia drzew oraz krzewów i ustawienie pasieki edukacyjnej).