Biłgoraj: Zabawa i pomoc w szkole

– Dzień Jesiennego Liścia to wyjątkowa, na skalę ogólnopolską uroczystość, która jednoczy społeczność szkolną i lokalną – przyznaje Teresa Bogdanowicz-Bordzań, dyrektor szkoły. – Co roku angażuje uczniów, rodziców, nauczycieli w przygotowanie kiermaszu rozmaitości, sklepiku „Pod złotą rybką”, aukcji przedmiotów ofiarowanych na tę okazję oraz występów artystycznych.

Do tej pory w ramach akcji szkoła zebrała ponad 351 tys. zł przeznaczonych na pomoc ciężko chorym i potrzebującym dzieciom. W tym roku wszystkie zebrane w ramach akcji środki zostaną przekazane rodzinie Jasia, który urodził się ze szczątkowym śladem gałek ocznych. Jest niewidomy. Istnieje jednak szansa na odbudowanie oczu, lecz wymaga to kilku operacji i dodatkowych wszczepów – opowiada Bogdanowicz-Bordzań. – Niestety, takie zabiegi medyczne nie są refundowane przez NFZ, a rodzice chłopca są w bardzo trudnej sytuacji materialnej i nie stać ich na tak drogie zabiegi. Koszt leczenia to 75 tys. zł.