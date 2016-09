Biłgoraj: Zaginęła 33-letnia kobieta

Kobieta 2 września wyszła z domu i oddaliła się w nieznanym kierunku. Do chwili obecnej nie powróciła do miejsca zamieszkania, jak również nie nawiązała kontaktu z rodziną.

Małgorzata Mielnik ma 33 lata. Mieszka przy ul. Sitarskiej w Biłgoraju.

Ma ok. 176 cm wzrostu, waży ok. 70 kg, jest średniej sylwetki, włosy koloru ciemnoblond, proste, do ramion, oczy niebieskie, twarz owalną.

Osoby mogące posiadać informacje na temat miejsca pobytu zaginionej proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Biłgoraju - tel. (84) 686-82-40 bądź nr alarmowy 997/112 lub najbliższą jednostką policji.