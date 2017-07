Margole: Leśna droga im. Lecha i Marii Kaczyńskich. Powstał też pomnik

- To nie jest zwykła droga, tylko bardzo ważna dla nas trasa - podkreśla Józef Biały, wójt gminy Aleksandrów. - Kiedyś do Aleksandrowa można było dojechać z czterech stron świata. Potem dwie drogi prowadzące przez las zostały zamknięte. Teraz dzięki porozumieniu z leśnikami udało się je otworzyć i udostępnić. To ogromnie ułatwi życie mieszkańców.

Przebudowana teraz droga łącząca gminę Aleksandrów i gminę Tereszpol to droga współfinansowana z funduszu leśnego przez Lasy Państwowe. Prace pochłonęły blisko 2 mln zł. Za te pieniądze na 9 km. odcinku położno nawierzchnię bitumiczną, a na kolejnych 2 kilometrach - tłuczeń.

Inicjatywa nadania drodze imienia Lecha i Marii Kaczyńskich wyszła od poseł Agaty Borowiec. Pomysł podchwycili mieszkańcy gminy. Pod petycją do Rady Gminy w tej sprawie podpisało się kilkadziesiąt osób. Ich pomysłem jest także pomnik ofiar prezydenckiego samolotu oraz posadzenie w jego pobliżu dwóch dębów. W przyszłości ma być ich 96. Kolejne drzewa pamięci będą sadzone w następnych latach.

- Wolą mieszkańców i lokalnego samorządu upamiętniacie państwo parę prezydencką. Lech i Maria Kaczyńscy wpisali się w polską historię ostatnich dziesięcioleci. Pozostaną w naszej pamięci jako wzór służby Ojczyźnie, jako ludzie bez reszty oddani sprawie Polski, ale rozumiejący codzienne troski Polaków. Wszyscy wiele im zawdzięczamy. Dziękuje inicjatorom i wszystkim, którzy przyczynili się do uhonorowania pary prezydenckiej tutaj w Aleksandrowie - napisała w liście do uczestników uroczystości odsłonięcia pomnika premier Beata Szydło.

- Rozwój terenów leśnych jest niezwykle ważny z punktu widzenia wspierania zrównoważonego rozwoju całej Polski. Dlatego tak istotna jest współpraca leśno-samorządowa. Oddana do użytku droga leśno-gminnej relacji to dowód na to, że Lasy Państwowe to nie tylko sprawny zarządca, lecz także instytucja blisko współpracująca z lokalną społecznością - dodawał w liście do mieszkańców minister środowiska, Jan Szyszko.

W ramach współpracy leśno-samorządowej przeprowadzony zostanie wkrótce remont droga z Aleksandrowa do miejscowości Szostaki. Na razie nie wiadomo, czy zostanie ona nazwana.