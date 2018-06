Lubelskie: Pielęgniarki z kolejnego szpitala poszły masowo na zwolnienia

Mundial 2018. Jakie szanse ma reprezentacja Polski? 0 0

Mistrzostwa świata w piłce nożnej 2018. Ricardo Quaresma ustawia piłkę na jedenastym metrze. Bierze krótki rozpęd i strzela mocno w lewy górny róg bramki Łukasza Fabiańskiego. Bramkarz reprezentacji Polski rzuca się w tę stronę, ale wybiera dolną strefę i piłka wpada do siatki. Portugalczycy w euforii cieszą się z awansu do półfinału, Polacy nie kryją łez. Chwilę wcześniej strzał Jakuba Błaszczykowskiego obronił Rui Patricio. To dla nas koniec turnieju. Wracamy do kraju bez medalu. Półfinał był o krok