Pod koniec listopada 2014 roku, tuż przed drugą turą wyborów samorządowych Łukasz B., były bezpartyjny radny Rady Powiatu w Biłgoraju, wystosował do mieszkańców gminy Goraj list, w którym skrytykował ówczesnego przewodniczącego powiatowych struktur PiS, Andrzeja Szarlipa.

Łukasz B. przedstawiał siebie jako przedsiębiorcę będącego zarazem młodym ambitnym działaczem, który stworzył najprężniej działającą młodzieżówkę PiS w województwie lubelskim. Podkreślał też, że jest sympatykiem partii Jarosława Kaczyńskiego. Odradzał jednak mieszkańcom głosowanie na starającego się o tytuł wójta członka PiS.

– Na własnej skórze doświadczyłem jego bezwzględności, zakłamania i ślepego dążenia do celu – pisał. – Nigdy nie mówił o dobru mieszkańców Goraja, tylko zawsze na pierwszym planie była chęć zemsty i stanowiska dla siebie (…) Znam Andrzeja Szarlipa kilka lat i ostrzegam – nie można takich ludzi dopuścić na jakiekolwiek stanowisko, bo boję się, że gdyby był Hitlerem, to pewnie żadnemu Żydowi by nie przepuścił, a jakby ktoś kiedyś zatrzymał Hitlera, to ile ludzkich żyć by uratował. Hitler naszych czasów, który zrujnowałby każdego człowieka i ma ludzi za nic.

Szarlip poczuł się urażony i skierował sprawę do sądu. Posiedzenie pojednawcze nie dało rezultatu i sprawa trafiła na wokandę.

– W piątek sąd uznał, że Łukasz B. jest winny zniesławienia w liście otwartym zawierającym treści poniżające pokrzywdzonego w oczach opinii publicznej – informuje Anetta Wlezień, przewodnicząca II wydziały Sądu Rejonowego w Biłgoraju.

Łukasz B. będzie musiał zapłacić tysiąc złotych grzywny i pokryć koszty procesu. Na jego koszt w lokalnym tygodniku opublikowany zostanie także wyrok.

Próbowaliśmy skontaktować się z Łukaszem B. z prośbą o skomentowanie wyroku. Bezskutecznie. O sprawie mówić nie chce też Andrzej Szarlip, który odsyła do swojego pełnomocnika. Ten dopiero dzisiaj zapozna się jednak z nieprawomocnym jeszcze wyrokiem.

Pozwał Kaczyńskiego

Łukasz B. był powiatowym radnym i szef Forum Młodych PiS w Biłgoraju. W 2007 r. złożył pisemną rezygnację z członkostwa w PiS. Został wtedy regionalnym przedstawicielem Prawicy RP. Potem wycofał się z polityki.

W 2010 r. Łukasz B. pozwał Jarosława Kaczyńskiego domagając się od niego ogłoszenia i opublikowania oświadczenia, że głosowanie w nadchodzących wyborach prezydenckich na Bronisława Komorowskiego i Jarosława Kaczyńskiego nie jest „równoznaczne z wyborem pomiędzy publiczną i prywatną służbą zdrowia” – zdanie takie Kaczyński wygłosił na wiecu wyborczym w Lublinie. B. uważał natomiast, że jest ono „nieprawdziwe, populistyczne i wprowadzające w błąd wyborców”. Sąd Okręgowy w Zamościu oddalił jednak jego wniosek.