Nie zatrzymała się na "stopie", doszło do wypadku. Zatrzymali jej prawo jazdy

Z ustaleń policji wynika, że 36-latka z renault nie zatrzymała się przed znakiem „stop” i zderzyła się z seicento, którym kierował 24-latek. Wraz z mężczyzną podróżowała trójka dzieci w wieku od 8 do 12 lat oraz 63-latek. Do szpitala trafił 24-latek, ale nie odniósł on poważniejszych obrażeń. Kierujący byli trzeźwi.

Policjanci zatrzymali kobiecie prawo jazdy i skierowali wniosek o ukaranie do sądu.