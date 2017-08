Pobili i okradli bezdomnego, zabrali mu nawet ubranie

Dwóch mężczyzn i kobieta odpowie za pobicie i okradnięcie na dworcu PKS w Biłgoraju bezdomnego mężczyzny. Grozi im do 12 lat pozbawienia wolności

W środę około godziny 23 na dworcu PKS w Biłgoraju dwóch mężczyzn i kobieta pobili i okradli bezdomnego mężczyznę. Zabrali mu pieniądze, dokumenty i ubrania. Poszkodowany 56-latek był nietrzeźwy, miał w organizmie niespełna trzy promile alkoholu.

56-latek podał policjantom rysopis jednego ze sprawców. Mundurowi udali się we wskazany rejon, gdzie w okolicy dworca PKS zauważyli odpowiadającego rysopisowi mężczyznę w towarzystwie dwóch osób. Wszyscy zostali zatrzymani i osadzeni w policyjnym areszcie.

To mieszkańcy Biłgoraja w wieku 39 i 34 lat oraz 28 letnia mieszkanka gminy Biszcza. Byli pijani. W chwili zatrzymania mieli przy sobie skradzione poszkodowanemu przedmioty.

Wczoraj cała trójka usłyszała zarzuty. Biłgorajscy policjanci wystąpili do Prokuratury z wnioskiem o zwrócenie się do Sądu o zastosowanie wobec nich środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Za rozbój grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.