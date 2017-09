Powiat biłgorajski: Szkoły po remontach, co się zmieniło?

Blisko 3 mln zł na inwestycje oświatowe wydał samorząd powiatu biłgorajskiego na remont pięciu podległych mu szkół. W tym roku uczęszcza do nich około 3,5 tys. uczniów.

W Liceum Ogólnokształcącym im. ONZ za 108 tys. zł wymieniono panele podłogowe i oświetlenie w kilku salach lekcyjnych i sanitariatach. Przebudowana została instalacja elektryczna w auli, pomalowane klatki schodowe, wymieniono drzwi wejściowe oraz drzwi i okna w jednej z sal lekcyjnych.

– W Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących pomalowano część sal lekcyjnych i korytarzy, wyremontowano kanalizację kuchni i pomalowano pomieszczenia w internacie oraz zaadaptowano kilka sal na pracownie przedmiotowe. Remonty pochłonęły tam 33 tys. zł – wylicza Magdalena Szewczuk, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Biłgoraju. – W Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej 108 tys. zł przeznaczono na remont generalnych dwóch łazienek wraz z wymianą pionu kanalizacyjnego na wszystkich piętrach w budynku szkoły. Przeprowadzano prace malarskie w łazienkach, na korytarzach i w salach sypialnych oraz w kuchni. Naprawiono drzwi i meble w internacie, wymieniono okna w pomieszczeniach gospodarczych i łazienkach w budynku centrum kształcenia praktycznego.

W Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących tegoroczne wakacyjne remonty kosztowały 22 tys. zł. Za te pieniądze m.in. pomalowano sanitariaty i sale lekcyjne oraz halę basenową, naprawiono dno i ściany niecki basenu i posadzki w przebieralniach, przeprowadzono remont pomieszczeń księgozbioru i sanitariatów w internacie.

W Zespole Szkół Specjalnych w Biłgoraju za 41 tys. zł pomalowano ściany, wymieniono podłogi w dwóch salach lekcyjnych oraz okna na przeciwpożarowe, ułożono też płytki na korytarzach szkolnych.

Zakończyła się też budowa ogrodzonego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących za 1,7 mln zł.

– Trwa remont internatu Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju. Wartość tej inwestycji to blisko 496 tys. zł, a prace zakończą się do końca listopada – mówi Szewczuk. – Kolejnym zadaniem inwestycyjnym jest dostosowanie budynku dydaktycznego Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju do warunków użytkowania przez osoby niepełnosprawne. Inwestycja zakończona zostanie pod koniec czerwca przyszłego roku.