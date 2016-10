Rozbił się samochodem na cmentarzu. Zniszczył trzy nagrobki

Do zdarzenia doszło we wtorek ok. godz. 23. Jak podają policjanci, młody kierowca jechał prawdopodobnie za szybko i uderzył w ogrodzenie cmentarza. Po staranowaniu ogrodzenia opel wpadł na teren cmentarza i poważnie uszkodził trzy nagrobki.

Kierowca nie odniósł obrażeń jednak jego pojazd nie nadawał się do dalszej jazdy ponieważ wyrwane zostało przednie koło opla.

18-latek był trzeźwy.