67-letni Marian Tokarski funkcję starosty pełni drugą kadencję. Wcześniej był etatowym członkiem Zarządu Powiatu. Pod koniec października przesłał do biłgorajskiej Rady Powiatu prośbę o przejęcie od 10 stycznia jego stanowiska w związku z rezygnacją ze sprawowanej funkcji. W piśmie nie znalazło się żadne uzasadnienie takiej decyzji. Chcieliśmy zapytać o jej powody, ale starosta jest nieosiągalny – do 5 grudnia ma urlop.

Nieoficjalnie mówi się, że rezygnacja była spowodowana ciągnącymi się od dawna niesnaskami w koalicji powiatu PSL i Biłgorajszczyny. Podobno kiedy Tokarski zostawał starostą samorządowcy ustalili, że po roku poda się do dymisji. Ponieważ tego nie zrobił, część członków PSL i opozycji (w sumie siedem osób) złożyło wniosek dotyczący jego odwołania. Tłumaczyli to brakiem współpracy starosty z Radą Powiatu, ignorowaniem wniosków, brakiem rzetelnych odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, ogólnym stanem finansów Starostwa Powiatowego oraz braku reakcji na złą sytuację szpitala.

– Uzasadnienie nie ma potwierdzenia w rzeczywistości samorządowej, w mojej pracy – tłumaczył nam wtedy Tokarski. – Nie było takiego wydarzenia, by Zarząd czy ja osobiście, nie stawialibyśmy się do dyspozycji Rady, czy nie udzielano odpowiedzi na zgłoszone wnioski, czy też nie ustosunkowywano się do zgłoszonych problemów.

Na początku tego roku odbyło się głosowanie w tej sprawie – wniosek nie uzyskał wymaganej większości głosów. Wciąż jednak trwały naciski na Tokarskiego, by zrzekł się sprawowanej funkcji, co właśnie uczynił.

10 stycznia odbędzie się sesja Rady Powiatu, podczas której głosowane będzie przyjęcie wniosku. Jeśli radni zgodzą się na to, wybrany zostanie nie tylko nowy starosta, ale i nowy zarząd. Być może nastąpi to już podczas tej samej sesji.

W starostwie biłgorajskim ruszyła już giełda nazwisk. Wśród osób, które mogą objąć funkcję starosty najczęściej wymieniania się: Dariusza Wolanina, Jarosława Lipca, Jerzego Krasonia, Kazimierza Peterkę, Stanisława Lewandowskiego i Piotra Majchera.