W Biłgoraju mają boisko za 1,5 miliona złotych

– Dotychczasowa baza sportowa była bardzo uboga. Niewielka sala gimnastyczna, adaptowany na salę sportową hol na drugim i trzecim piętrze w budynku szkoły i asfaltowa płyta boiska nie zaspokajały naszych potrzeb. Liczne grupy ćwiczących z trudem mieściły się w niewielkich salach, nauczyciele w-fu pracowali w trudnych warunkach – mówi dyrektor Jerzy Buczko, dyrektor RCEZ.

Na obiekt sportowy składają się: boisko do gry w piłkę nożną, dwa boiska do gry w piłkę ręczną, boiska do koszykówki i siatkówki oraz widownia. Wartość inwestycji wynosi 1,5 mln zł, z czego 500 tys. to fundusze pozyskane z Ministerstwa Sportu.