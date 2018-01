Z Frampola do Goraja: Będzie szerzej i równiej

Ogłoszono przetarg na rozbudowę ponad 7-kilometrowego odcinka DK74 pomiędzy Frampolem a Gorajem. To kontynuacja przebudowy tej drogi na odcinku od Janowa Lubelskiego do przejścia granicznego w Zosinie.

Przypomnijmy, że w poprzednich latach powstały obwodnice Frampola i Hrubieszowa i przebudowano odcinki Zamość-Sitaniec oraz Miączyn-Horyszów.

– Zwycięzca przetargu gruntownie przebuduje istniejącą trasę do parametrów drogi klasy „głównej przyspieszonej”, wzmacniając jej nośność do potrzeb 40-tonowych ciężarówek. Poszerzona do 7 metrów jezdnia zyska umocnione pobocza, a krzyżujące się z DK74 drogi publiczne i wewnętrzne zostaną również przebudowane – opisuje Krzysztof Nalewajko, rzecznik prasowy lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

W ramach tej inwestycji powstaną drogi do obsługi ruchu lokalnego, bezpieczeństwo wspomagać będą bariery ochronne i oświetlenie drogowe. Poprawione zostanie także odwodnienie drogi.

W najbliższych latach przebudowane zostaną kolejne odcinki DK74. Przygotowywana jest dokumentacja techniczna na rozbudowę odcinka Jarosławiec-Miączyn (4,2 km) a także Gorajec-Szczebrzeszyn (17 km wraz z korektą przebiegu drogi przez Gorajec).

W 2019 roku ogłoszone zostaną przetargi na dokumentację przebudowy trzech kolejnych odcinków DK74: Horyszów-Hrubieszów (18,8 km), Klemensów-Zamość (14,8 km) i Hrubieszów – Zosin (9 km).