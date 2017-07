500 km tkanin na rok. Firma z Białej Podlaskiej jedną z najbardziej rozpoznawalnych w kraju

– Od dziecka lubiłam prace manualne, szyłam, haftowałam, umiałam robić na drutach. To we mnie siedziało – przyznaje Barbara Chwesiuk, właścicielka bialskiej firmy Bialcon. To jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek modowych nie tylko w regionie, ale i w Polsce

Zobacz także: Złota Setka 2016: Ranking Najlepszych Firm Lubelszczyzny [LISTA]

Ubrania Bialconu noszą m.in. znane prezenterki telewizyjne jak Dorota Wellman czy Monika Zamachowska. Główna siedziba firmy i zakład produkcyjny znajdują się w Białej Podlaskiej przy ulicy Celników Polskich. Tu szyje się 3/4 wyrobów. Część produkcji firma zleca innym zakładom, umiejscowionym w promieniu do 200 kilometrów od centrali.

Made In Poland

Jak podkreśla Barbara Chwesiuk, wszystkie sprzedawane ubrania są szyte w Polsce. To znak rozpoznawczy Bialconu, który tylko w Białej Podlaskiej zatrudnia ponad 300 osób. – Proponowane przez nas kolekcje są odpowiedzią na potrzeby kobiet ceniących elegancję oraz proste, ale niebanalne fasony. W naszej ofercie znajdziemy zarówno stroje wizytowe, biurowe jak również odzież casual – mówi właścicielka.

Firma istnieje na rynku od 1992 roku. – Od dziecka lubiłam prace manualne, szyłam, haftowałam, umiałam robić na drutach. To we mnie siedziało – przyznaje właścicielka. Po studiach w warszawskiej Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecne SGH), Chwesiuk pracowała krótko w Urzędzie Wojewódzkim w Białej Podlaskiej. Później założyła Bialcon, na początku jako firmę konsultingową, która organizowała targi różnych branż w Brześciu. Ale w końcu właścicielka pomyślała o szyciu odzieży.

Zaczynała od zera w wynajętych pomieszczeniach, z trzema maszynami do szycia i czterema pracownicami. A sama Chwesiuk była wtedy „trzy w jednym”: projektantem, zaopatrzeniowcem i sprzedawcą. Jej zdaniem pierwsze kolekcje nie były może szczególnie pięknie uszyte, ale wzornictwo zawsze podążało za modą. Dodaje że Bialcon zawsze miał różnorodny asortyment, dzięki temu każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

Dziś firma ma sieć ok. 80 salonów w całym kraju, w tym część na zasadach franczyzy, a także przedstawicielstwa za granicą, m.in. w Finlandii, Szwecji i na Ukrainie. Obroty sięgają 25 milionów. W ciągu roku powstają dwie kolekcje: jesień/zima i wiosna/lato. Jak podkreśla właścicielka, jest to w sumie ok. 2000 wzorów, które w większości wychodzą spod jej ręki. Rocznie w firmie zużywa się ok. 500 kilometrów tkanin.

Kolektyw

W 2010 roku firma zdecydowała się poszerzyć swoją ofertę o dodatkową markę Rabarbar. Ta kolekcja ma być skierowana do osób, dla których moda stanowi wyzwanie i jest formą zabawy, eksperymentowania z różnymi stylami i konwencjami. Cechami charakterystycznymi marki Rabarbar jest wzornictwo odwołujące się do polskiej kultury, zwłaszcza ludowej, nie brakuje tu też elementów rękodzieła.

– W Bialconie to ja jestem osobą, która daje najwięcej propozycji, ale wszystko ocenia kolektyw, czyli handlowcy, osoby z wzorcowni i projektanci. Wszyscy się wypowiadają, czy widzą potencjał w pomyśle, wzorze, projekcie – zaznacza Chwesiuk.

Dzisiaj to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek odzieżowych w Polsce. Założycielka nowych inspiracji szuka podczas wyjazdów na targi mody w Mediolanie czy Paryżu. – Interesujące stylizacje można też zauważyć na ulicach wielkich miast. Źródłem inspiracji jest także internet, gdzie funkcjonuje mnóstwo portali czy blogów prowadzonych przez tzw. szafiarki pokazujące ciekawe stylizacje. Ponadto na tablecie mam zainstalowaną aplikację Vogue, więc w ciągu dnia kilkakrotnie dostaję najnowsze sesje wizerunkowe czy zdjęcia z wybiegów robione podczas Milan Fashion Week czy New York Fashion Week. Za pomocą aplikacji oglądam również pokazy odbywające się w Hongkongu, Brazylii czy Sao Paulo – opowiada.

Ale branża odzieżowa to nie wszystko. Chwesiukowie odrestaurowali zabytkowy pałac w Cieleśnicy w gminie Rokitno, w którym od 2013 roku funkcjonuje hotel. Za odnowienie obiektu właścicielka w 2014 roku otrzymała Laur Konserwatorski. Przy hotelu powstała Manufaktura Cieleśnica, która produkuje żywność według tradycyjnych przepisów, m.in. dżemy, syropy i herbatki ziołowe.

Tymczasem Bialcon stale się rozwija i otwiera nowe sklepy w całej Polsce. W tym roku firma planuje otworzyć od 5 do 10 nowych salonów, zarówno pod marką Bialcon, jaki i Rabarbar.

>>> Artykuł pochodzi z dodatku Złota Setka 2016 - Ranking Najlepszych Firm Lubelszczyzny. Czytaj więcej: Złota Setka 2016: Ranking Najlepszych Firm Lubelszczyzny [LISTA]