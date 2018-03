AW009. Śmigłowiec ze Świdnika w "zamrażarce", program odłożony

Podczas briefingu przed wystawą Heli-Expo w Las Vegas, Gian Piero Cutillo, dyrektor zarządzający Leonardo Helicopters, powiedział, że projekt został "wstrzymany", bo „to nie jest priorytet”.

Zapytaliśmy Leonardo Helicopters, czy rzeczywiście padła taka deklaracja i jakie będzie mieć znaczenie dla PZL Świdnik.

– Program AW009 został odłożony. Nie rezygnujemy jednak z AW009, mimo tego, że nie jest on naszym priorytetem ani w perspektywie krótko-, ani średniookresowej. Ta decyzja nie wpłynie na PZL-Świdnik – czytamy z odpowiedzi z Leonardo Helicopters. – Spółka jest zaangażowana w szereg programów. Dotyczy to także zaangażowania w produkcję śmigłowców w przedziale wagowym od 3 do 9 ton, do których PZL-Świdnik dostarcza struktury lotnicze – czytamy dalej.

Przypomnijmy, że PZL-Świdnik jest zaangażowany w program opcjonalnie pilotowanego śmigłowca SW-4 „Solo”, który ostatnio odbył swój dziewiczy lot bezzałogowy.