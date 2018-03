Będą ulgi dla przedsiębiorców. W przyszłym roku

Konstytucja Biznesu ma już podpis prezydenta. Na najbardziej oczekiwane zmiany, czyli wprowadzenie ulgi na start dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, musimy zaczekać aż do 1 lutego 2019 r.

Konstytucja Biznesu to pakiet ustaw, które mają zreformować i uprościć przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej. Wśród zmian znalazło się m.in. wprowadzenie zasady „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”, domniemanie uczciwości przedsiębiorcy, a niejasne przepisy mają być rozstrzygane na korzyść przedsiębiorców.

Powstanie też urząd Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Możliwe będzie także zawieszenie działalności w przypadku zatrudniania pracownika na urlopie macierzyńskim czy wychowawczym.

Zmiany obejmują blisko 200 aktów prawnych i wejdą w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Wyjątkiem są ulgi na start, które zaczną obowiązywać dopiero 1 lutego przyszłego roku.

Dopiero wtedy przedsiębiorcy rozpoczynający drobną działalność zarobkową np. przy dorywczym handlu lub okazjonalnych usługach, nie będą musieli rejestrować firmy jeśli ich miesięczne przychody nie przekroczą 1050 zł brutto. Dochody z takiej działalności będą opodatkowane na zasadach ogólnych.

Drugą „ulgą na start” ma być zwolnienie początkujących przedsiębiorców z płacenia składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze pół roku prowadzenia działalności. Potem przez dwa kolejne lata będą mogli korzystać z tzw. małego ZUS. Nie będzie to jednak dotyczyło składek na ubezpieczenie zdrowotne, które będą obowiązkowe również dla przedsiębiorców korzystających z ulgi (to obecnie ok. 320 zł).