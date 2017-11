• Tarasy Zamkowe przygotowały z tej okazji przedłużoną wersję dnia wyjątkowych promocji i rabatów – Black Weekend. W dniach 24 – 26 listopada na wszystkich klientów centrum handlowego czekać będą przeceny i zniżki aż -70 proc. W Tarasach Zamkowych w obniżonych cenach będzie można zakupić m.in. odzież, biżuterię, zegarki, smaczne dania, a nawet… rowery. Kupony i informacje o promocjach znajdują się na stronie internetowej galerii oraz w aplikacji mobilnej Qpony. O wyprzedażach informować będą również hostessy, które będą rozdawać ulotki informujące o akcji.

• Włączenie się w Black Friday zapowiedziały też m.in. RTV euro AGD, Komputronik, Neonet, Lidl, Kaufland, H&M, czy Rossmann.

• W Lublin Plaza taniej zapłacimy w większości sklepów np. w CCC przygotowano 20 proc. rabatu na kolekcję jesień/zima; H&M wybrane produkty do 50 proc. taniej; W. Kruk 15 proc. rabatu na biżuterię z diamentami i białymi kamieniami, a Triumph – 30 proc rabatu na wszystkie produkty. Szczegółowe informacje na stronie internetowej galerii.

• Z okazji Czarnego Piątku Outlet Center zaprosi gości na promocyjne zakupy już od godz. 8.00. Organizatorzy zapowiadają, że wielkich promocji, atrakcyjnych rabatów i niespodzianek można będzie się spodziewać niemal we wszystkich tamtejszych sklepach.

• Mnóstwo promocji zapowiada też Galeria Olimp. Tego dnia rabaty mają tam sięgać nawet do 70 proc. m.in. w Toys’r’Us, Arturo Bruni, Cavallo, Komfort i To Next. Do 60 proc. rabatu zapowiada Pawo i Questo, a do 50 proc. m.in. Leroy Merlin, Drogeria Natura Ricardo Andreotti, Itallisma Home by Eva Minge, Big Star, Kappahl, Tonny Hilfiger Pepe Jeans i Vissavi.