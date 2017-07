Ciężko było się przebić do świata rajdów. Dziś do Lublina zamówienia płyną z całego świata

Zobacz także: Złota Setka 2016: Ranking Najlepszych Firm Lubelszczyzny [LISTA]

Przy wąskiej uliczce Szerokie w Lublinie działa serwis mechaniczny. Na pierwszy rzut oka niczym nie różni się od dziesiątek podobnych w regionie. Tylko małe logo PRS – Palonka Rally Sport – komunikuje, że w tej stajni powstają rajdowe potwory.

– Od małego wychowywaliśmy się w atmosferze rajdów i wyścigów. Ojciec (Dariusz Palonka – przyp. red.) ścigał się, podobnie jak stryj, to i my wsiąkliśmy w rajdy. Najpierw pomagaliśmy przy samochodach, potem przy organizacji rajdów – mówi Paweł Palonka.

– Brat zaraz po studiach zajął się samochodami, ja próbowałem innych rzeczy. 7 lat temu jednak połączyliśmy siły i tak wspólnie działamy w przeróbkach i serwisie aut wyczynowych – dodaje Daniel Palonka, który przez kilka dobrych lat także robił za „fizycznego”, czyli kierowcę rajdowego.

Bracia podzieli się funkcjami. Paweł, jako absolwent Politechniki Lubelskiej, wziął na siebie sprawy związane z mechaniką, Daniel, po prawie, zajął się stroną organizacyjną i marketingiem firmy. I tak powstała stajnia PRS, czyli team obsługujący samochody wyczynowe, specjalizujący się w japońskiej, znanej z rajdowych dróg, marce Subaru.

Krócej i pewniej

I nie było w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie talent obu panów. Trzy lata temu wpadli na pomysł skonstruowania sportowej przekładni kierowniczej do subaru. Przekładnia to jeden z kluczowych elementów w samochodzie rajdowym. Odpowiada za czucie samochodu, precyzję i pewność prowadzenia.

– Seryjna przekładnia do sportowego subaru jest bardzo „długa”. Kierowca potrzebuje blisko 4 obrotów, a dokładnie 3,6. Nasza przekładnia skraca to do 2,2 obrotu. W efekcie auto reaguje szybciej, łatwiej nad nim panować, zmieniać kierunki czy wykonywać nawroty. To są kluczowe kwestie w rajdzie, często decydujące o końcowej klasyfikacji – mówi Paweł Palonka.

Z seryjnej przekładni została tylko obudowa, reszta czyli hydraulika i części mechaniczne, powstają w lubelskich firmach. Przekładania w całość jest montowana w PRS. Tak powstaje małe dzieło sztuki technicznej.

– Na początku nie było różowo. Sprawdziliśmy wiele wariantów, pokonaliśmy dużo trudności, kilka maglownic poszło na złom, zanim do perfekcji dopracowaliśmy konstrukcję – dodaje Paweł Palonka. Konstrukcja jest innowacyjna. Przyglądają się jej zespoły fabryczne. Projekt i mechanika są okryte tajemnicą.

Pomógł sukces w Stanach

Produkt to jedno, a rynek to drugie. – Ciężko było przebić się do hermetycznego świata rajdów. Dopiero olbrzymi sukces w Ameryce Północnej, zdobycie wicemistrzostwa USA przez kierowcę Adama Yeomana, startującego w subaru z naszą przekładnią dał nam tzw. kopa. Na You Tube wrzuciliśmy filmik z kierowcą, który opowiadał o naszej przekładni. Biznes się ruszył – opowiada Daniel Palonka.

Dziś zamówienia płyną z całego świata. – Sprzedaliśmy już 150 naszych przekładni do subaru. Koszt przekładni waha się od 4 do 6 tys. złotych. Ale nie narzekamy na brak zamówień – dodaje Paweł Palonka.

To nie jest ostatnie słowo braci. – Pracujemy nad przekładniami do innych marek, które ścigają się w rajdach. Naszym celem jest także stworzenie całej linii mechanicznych elementów podwozia do samochodów sportowych. Nad tym także już pracujemy – dodaje Daniel Palonka.

Można zadać pytanie, czy rynek auto rajdowych jest duży. – W Lublinie jeszcze nie, ale w innych dużych miastach – już tak. Najwięcej zamówień mamy z Warszawy, Katowic czy Poznania. Budowaliśmy auta za 200 tysięcy i więcej. Dla fanów rajdów amatorskich, a tych jest coraz więcej, jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia i budżet – kończy Daniel Palonka.