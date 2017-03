Co robi Palikot poza polityką? Były poseł idzie w biznes, zajmie się alkoholem?

Jeszcze niedawno był jedną z czołowych postaci polskiej sceny politycznej, ale po przegranej w ostatnich wyborach usunął się w cień. Teraz Janusz Palikot wraca do korzeni, czyli produkcji napojów alkoholowych. Chce zostać browarnikiem



Od czasu wyborów parlamentarnych w 2015 roku, w których lewicowa koalicja firmowana przede wszystkim przez Twój Ruch i SLD nie wprowadziła ani jednego kandydata do parlamentu, Janusz Palikot zniknął ze sceny politycznej.

Można go spotkać na lubelskim Starym Mieście, gdzie ma kamienicę, na zakupach na targu przy ul. Ruskiej czy na wydarzeniach kulturalnych. Prowadzi bloga, na którym zdarza mu się komentować bieżące wydarzenia polityczne, ale z dziennikarzami nie rozmawia. Nie odbiera telefonów, nie oddzwania, jeśli odpisuje na sms-y to przeważnie po to, aby odmówić rozmowy. – Nie udzielam się w mediach – odpowiedział wczoraj na naszą wiadomość z prośbą o kontakt.