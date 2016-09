Czy można sprawnie sfinalizować sprawę o podział majątku?

Jak pokazuje praktyka do podziału majątku wspólnego dochodzi najczęściej nie w wyroku rozwodowym, a w zupełnie nowej rozprawie. Najbardziej kłopotliwe jest wtedy zlecanie biegłemu przez sędziów wyceny wszystkich składników majątku bez wcześniejszego orzeczenia, które miałoby na celu stwierdzenie ich rzeczywistej przynależności do majątku wspólnego. Fakt taki orzekany jest dopiero w postępowaniu końcowym.

- Takie praktyki prowadzą do powstania dodatkowych kosztów, którymi obciążeni są oczywiście byli współmałżonkowie, a samo działanie, które najpierw dopuszcza dowód z opinii biegłego jeszcze przed zgromadzeniem innych dowodów, może budzić słuszne zastrzeżenia stron postępowania – wyjaśnia Bartosz Antos z portalu www.grunttozysk.pl.

Jego zdaniem śąd powinien uprzednio przeprowadzić postępowanie dowodowe, czyli przesłuchać strony, świadków i, co pozwoli oszczędzić zarówno czas i pieniądze, dokonać wstępnego postanowienia, co rzeczywiście powinno podlegać podziałowi. Zgodnie bowiem z art. 685 kodeksu postępowania cywilnego w razie sporu o istnienie uprawnienia do żądania podziału spadku, jak również w razie sporu między współspadkobiercami o to, czy pewien przedmiot należy do spadku, sąd posiada uprawnienia, by wydać stosowne postanowienie wstępne.

Jednak to rozwiązanie ma też negatywny aspekt – postanowienie wstępne może zostać, co do zasady, zaskarżone nawet do Sądu Najwyższego, który to zdecyduje o podziale majątku. Taka droga jest niezwykle czasochłonna i kosztowana.

Sąd może także zobowiązać strony postępowania – w szczególności samego wnioskodawcę - do wskazania na początku postępowania o podział składników tego majątku, pod rygorem ich pominięcia, zlecając przy tym wycenę biegłemu. Narzucony stronom przez sąd obowiązek dokonania wyceny wszystkich składników majątku to niestety bardzo częsta praktyka sądowa.

(na podstawie materiałów Saveinvest Sp. z o.o.)