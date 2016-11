Firma z województwa mazowieckiego chce uruchomić zakład do produkcji środków poprawiających właściwości gleby, który miałby stanąć w odległości ok. 50 metrów od sortowni śmieci.

„Obecność tego zakładu nie wpłynie negatywnie na środowisko oraz nie spowoduje kumulacji oddziaływań” – czytamy w karcie informacyjnej przedsięwzięcia.

– Jeśli zakład powstanie to zajmowałby się kompostowaniem np. frakcji stałej z oczyszczalni ścieków – mówi Ryszard Góra, burmistrz Bełżyc.

Obecnie trwa procedura dotycząca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji.

– Zarówno my, jak też sanepid i Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska mieliśmy sporo uwag merytorycznych – przyznaje Góra, który dodaje też były też zastrzeżenia formalne – czy tego typu instalacja może stanąć na gruntach zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako rolne.

W związku z działalnością sortowni śmieci, którą wybudował Celowy Związek Gmin Proekob – do tej pory żadnych skarg ani protestów nie było. – Czyli zastosowana technologia nie oddziałuje na środowisko w takim stopniu aby było jakieś niezadowolenie społeczne – mówi burmistrz Bełżyc i jednocześnie przewodniczący zarządu Proekob. – A teraz się zastanawiam czysto teoretycznie, czy jeśli by się taka instalacja w pobliżu sortowni pojawiła i byłby przykry zapach to nie byłby on kojarzony właśnie z sortownią śmieci? Wtedy sami byśmy sobie strzelili w stopę - dodaje.

Dlatego też przed podjęciem decyzji urzędnicy chcą sprawdzić jak tego typu instalacje funkcjonują. – Na pewno razem z radnymi będziemy się starali zobaczyć jedną z instalacji, które firma wybudowała już w innych częściach kraju – zapowiada Góra. – Jeśli okazałoby się, że inwestycja niesie za sobą ryzyko oddziaływania zapachowego, to się nad tym zastanowimy.

Procedura związana z wydaniem decyzji środowiskowej trwa. – Uzupełniania do pytań już otrzymaliśmy. W tym tygodniu przekażemy je do sanepidu i RDOŚ – wskazuje Góra.

Urząd Miejski w Bełżycach do końca roku powinien otrzymać opinię zarówno z RDOŚ jak też z sanepidu. Jeśli opinie byłyby pozytywne wówczas rozpoczną się konsultacje społeczne.