Inwestycje firm i samorządów w woj. lubelskim dopiero ruszą

Rozmowa z Agnieszką Gąsior-Mazur, prezes Stowarzyszenia Lubelski Klub Biznesu.

• Jaki był miniony rok dla przedsiębiorców na Lubelszczyźnie?

– Najlepiej podsumowuje to ostatni raport NBP przygotowany po III kwartałach roku 2017, w którym widać tendencje wzrostowe dla gospodarki naszego województwa. Jest w nim uwidoczniony wzrost gospodarczy, spadek stopy bezrobocia. Odnotowuje się wzrosty zarówno w konsumpcji (sprzedaż detaliczna zwiększyła się o 10,2 proc.), co – jak podkreślają niektórzy – jest wynikiem programu 500 plus, jak również w produkcji budowlano-montażowej (wzrost o 27 proc.). Rozbudowywana jest regionalna infrastruktura drogowa i kolejowa, co ma duże znaczenie dla podniesienia naszej atrakcyjności inwestycyjnej i komunikacyjnej. Nakłady inwestycyjne na drogi krajowe w naszym województwie wyniosły 515 mln zł.