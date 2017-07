Lubella inwestuje i zatrudnia

Inwestycje warte ponad 108 mln zł i zatrudnienie 16 nowych pracowników to kolejne plany Polskich Zakładów Zbożowych Lubella na terenie Podstrefy Lublin

Lubella otrzymała drugie pozwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w Podstrefie Lublin będącej częścią Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC. W planach spółki jest budowa hali magazynowej, zakup nowoczesnych linii technologicznych oraz rozbudowa młyna. Zakończenia prac nad projektem planowane jest w 2021 roku.

Półtora roku temu Lubella otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności w lubelskiej specjalnej strefie ekonomicznej. Przy ul. Wrotkowskiej ruszyła budowa nowej hali produkcyjno-magazynowej, w której zamontowano nowoczesną linię produkcyjną.

Na ponad 13 tys. mkw. wydzielono także miejsce na rozbudowane zaplecze socjalne i pomieszczenia biurowe. Wokół budynku wkrótce powstaną parkingi, drogi dojazdowe oraz plac manewrowy. W niespełna rok powstała hala, w której trwa właśnie rozruch pierwszej linii produkcyjnej do produkcji makaronu krótkiego.

Lubella buduje też w pełni zautomatyzowany magazyn wysokiego składowania wyposażony w automatyczny system obsługi palet. Na 12 poziomach zmieści się ich blisko 26 tys..

Już teraz trwają prace nad realizacją kolejnego projektu obejmie budowę m.in. hali magazynowej, zakup nowoczesnych linii technologicznych do produkcji makaronu i płatków śniadaniowych oraz rozbudowę młyna.

- Lubella ciągle się rozwija i czerpie to, co najlepsze z polskiej tradycji oraz cały czas wzbogaca ofertę o produkty innowacyjne. Aby było to możliwe firma nieustannie inwestuje w najnowocześniejsze technologie oraz rozwój w obszarze produkcji i logistyki – mówi Piotr Romańczuk, wiceprezes Zarządu Lubella Sp. z o.o.

Podstrefa Lublin

To 128 ha praktycznie w pełni już zagospodarowanych. Dlatego w planach jest poszerzenie terenów o kolejne 72h. Na terenie podstrefy działa w tej chwili 59 inwestorów, a 41 z nich prowadzi już działalność. W firmach tych pracuje 3617 osób.