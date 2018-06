Lubelski Orzeł Biznesu. Lista nagrodzonych firm i samorządów

Podczas jubileuszowej XV Gali „Lubelskiego Orła Biznesu” w kategorii duże przedsiębiorstwo roku wyróżniono PKP Linię Hutniczą Szerokotorową. Najlepszym średnim przedsiębiorstwem został Agit, a Gospodarstwo Rolne Produkcyjno-Nasienne Władysław Brzozowski zostało uznane Gospodarstwem Rolnym Roku. Wytwórnia Makaronu Domowego POL MAK została Firmą Rodzinną Roku.

Orły Biznesu z Diamentami trafiły zaś do rektora UMCS prof. dr hab. Stanisława Michałowskiego oraz do Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, a Orzeł Biznesu XV-lecia do: Zakładu Instalatorstwa Sanitarnego Zenon Śledź oraz Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL -Świdnik”. Osobowością Roku wspierająca biznes został europoseł Krzysztof Hetman.

Specjalne wyróżnienia „Medale Pracodawców Ziemi Lubelskiej” odebrali Lift Service, Apis, Wojciech Włodarczyk oraz Bank PKO BP.

W programie Business Excellence 2018 Stowarzyszenia Lubelski Klub Biznesu laureatem w kategorii duża firma została Fabryka Kabli Elpar. Najlepszą średnią firmą została Spółdzielnia Mleczarska Bieluch z Chełma, a małą – Zakład Doświadczalny Echo-Son. Wyróżniono także: Cewar, BH Meble, Juwent – Szymański, Nowakowski, Piekarnię Grela, Agromarinę, Hotel Ryszard Drob, spółkę Krystian oraz Polspray Dawid Malinowski.

W Programie Promocji Gmin Business Excellence 2017/2018 laureatami zostali: gminy Rejowiec Fabryczny, Wólka, Opole Lubelskie oraz miasta Lubartów i Międzyrzec Podlaski, Zamość oraz Lublin.