Lubelskie pomysły na biznes z szansą na sukces. Firmy dostały po 800 tys. zł dotacji

Świetlówki wymyślone przez dwóch braci z Lublina mają szansę zrewolucjonizować rynek produkcji warzyw pod szkłem. Z kolei inny lubelski startup przebija się do branży filmowej.

Obie firmy dostały po około 800 tys. dotacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Pierwsza z nich, Plantalux, to rodzinny biznes braci Jakuba i Rafała Lachowskich , wspieranych przez ojca Jacka. Bracia opracowali lampę LED służącą do doświetlania upraw szklarniowych. Urządzenie może być stosowane głównie przy uprawach pomidorów, ogórków, sałaty, ziół, a także kwiatów.

– Nad pierwszym prototypem pracowaliśmy trzy lata. Dostarczyliśmy go do jednego z najnowocześniejszych instytutów badawczych w Polsce. Po siedmiu miesiącach badań wyniki okazały się rewelacyjne. W stosunku do lamp sodowych, czy lamp LED-owych innych producentów, mieliśmy 2,5-krotnie mniejszy pobór energii, a nasz system pozwalał na najszybszy wzrost roślin – opowiada Jakub Lachowski.