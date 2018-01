Lublin: Skate Town - otwierają pierwszą w Lublinie wrotkarnię [zdjęcia]

Pomysł na otwarcie wrotkarni to była reakcja na brak tego typu aktywności w Lublinie – mówi Krzysztof Szmydt, menadżer Skate Town. – Wrotkarnia, którą otwieramy poszerza również ofertę Lublina jeśli chodzi o kwestie związane ze sportem i atrakcjami dla dzieci. To miejsce, które może odciągnąć dzieci od komputerów. Jest to bardzo atrakcyjna rzecz nie tylko dla dziecka ale też i dla rodzica - dodaje i przyznaje, że przygotowując projekt wzorowali się na wrotkarniach amerykańskich. – Ich mekką jest Kalifornia i Venice Beach. Chcemy nawiązać do tych plaży i do tych palm, i dać ludziom trochę tej amerykańskiej idei.

W obiekcie przy ul. Krochmalnej 13H znajduje się tor wrotkarski w owalnym kształcie. – Jest on przygotowany na 80 osób jeżdżących jednocześnie – opisuje Szmydt. – Oprócz tego przygotowaliśmy strefę gastronomiczną. W food tracku będzie można spróbować smakołyków zza oceanu. Będą to m.in. corn-dogi.

Będzie też bar, również w amerykańskim stylu i miejsce do odpoczynku. – Jest to loża złożona z wielu kanap, gdzie w trakcie jazdy będzie można usiąść i odpocząć – opisuje Szmydt. – W tych lożach będziemy organizować również imprezy zarówno dla dzieci jak też dla firm.

Na miejscu będzie działać też wypożyczalnia. – Kupiliśmy 180 par wrotek począwszy od rozmiaru 30 aż do 45 – podaje Szmydt. – Oferta zarówno rozmiarowo jak też ilościowo będzie z czasem rozszerzana. Czas pokaże jakie jest zapotrzebowanie.

Otwarcie wrotkarni zaplanowano na sobotę, na godz. 10. Obiekt będzie czynny do godz. 21. – Zarówno w sobotę jak i niedzielę będzie wiele atrakcji. Do godz. 15 m.in. animacje dla dzieci. Po południu zapraszamy zaś dorosłych. Na miejscu będzie grał dj – zapowiada Szmydt.

Do dyspozycji klientów będą także instruktorzy jazdy.

– W pierwszych tygodniach dla osób chętnych będziemy oferować bezpłatne lekcje z podstaw jazdy na wrotkach – dodaje Szmydt.

Rezerwacje na dwudniowe otwarcie wrotkarni są prowadzone za pośrednictwem strony internetowej skatetown.pl.

Cennik Skate Town

Bilet ulgowy (za 55 minutową sesję) – 10 zł (od poniedziałku do czwartku), 15 zł (piątek – niedziela)

• Bilet normalny (za 55 minutową sesję) – 15 zł (od poniedziałku do czwartku), 20 zł (piątek – niedziela)

• Każda kolejna sesja – dopłata w wysokości 5 zł

• Wypożyczenie wrotek – 5 zł (jednorazowa opłata niezależnie od czasu spędzonego na torze)