Lublinianka założyła portal internetowy dla singli. Bo partner "Z nieba ci nie spadnie"

Rozmowa z Eweliną Kowalik, która stworzyła portal dla singli „Z nieba ci nie spadnie”.

• Skąd pomysł na taki portal?

– To wynik moich osobistych doświadczeń. W pewnym momencie, kiedy skończył się mój związek, korzystałam z portali randkowych. Okazało się jednak, że sposób, w jaki działają zupełnie mi nie odpowiada. Nie widziałam alternatywy, bo wszystkie są oparte na podobnych zasadach. Można godzinami siedzieć w Internecie, przeglądać kolejne profile i pisać o niczym bez żadnych efektów. To na pewno nie jest rozwiązanie dla ludzi, którzy chcą naprawdę kogoś poznać i myślą poważnie o związku. Postanowiłam więc sama stworzyć coś, z czego będą mogli korzystać ludzie o podobnych do mnie oczekiwaniach. Stąd też nazwa portalu „Z nieba ci nie spadnie”, która ma zachęcać ludzi do spotkań na żywo. To najlepszy sposób na poznanie „drugiej połówki”. Uważam, że lepiej spotkać się na żywo i porozmawiać niż tracić czas na wirtualną rzeczywistość.