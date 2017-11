Na wydobycie czeka 186 mln ton węgla. Bogdanka będzie fedrować 50 lat

Pozyskanie tej koncesji to kluczowy krok dla lubelskiej kopalni. Jest to jeden z filarów ogłoszonej w ubiegłym roku „Strategii LW Bogdanka Obszar Wydobycie Grupy Enea do roku 2025”. Kopalnia planuje także rozszerzenie zasobów pola „Bogdanka” o kolejne ok. 33 mln ton. W sumie kopalnia zwiększy poziom zasobów z ok. 227 mln ton obecnie do ok. 446 mln ton, co oznacza przedłużenie żywotności kopalni do ok. 50 lat.

– Zwiększenie bazy zasobów oznacza możliwość długofalowego planowania i zabezpieczenie rozwoju kopalni, a co za tym idzie - zapewnienia stabilności zatrudnienia dla kolejnych pokoleń górników – mówi Krzysztof Szlaga, prezes zarządu LW Bogdanka SA.

Eksploatacja złoża Ostrów planowana jest dwuetapowo. W pierwszej fazie będzie prowadzona w oparciu o obecną infrastrukturę podziemną. Uruchomienie pierwszej ściany jest planowane ok. 2020 roku.

W drugiej kolejności, w latach 2025–30, przewidywane jest udostępnienie pionowe złoża i budowa niezbędnych obiektów i infrastruktury technicznej. Łączne wstępnie szacowane nakłady związane z budową infrastruktury wynoszą 1,2–1,3 mld zł. Osiągnięcie docelowych poziomów wydobycia ze złoża Ostrów planowane jest ok. 2032 roku.